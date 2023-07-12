Эрдоган потребовал встречи с Путиным после ультиматума Кремля

Эрдоган потребовал встречи с Путиным после ультиматума Кремля
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Турция недовольна поведением коллег

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Кремля имеются определенные предложения по поводу зерновой сделки, которые в настоящее время проходят обсуждение.

Президент республики подчеркнул, что рассчитывает встретиться в августе с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на сообщения официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии такого разговора в графике президента России, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вместе с тем Анкара отказалась давать комментарии по поводу передачи лидеров украинского националистического батальона "Азов"* Незалежной, заявив, что вопрос необходимо переадресовать Киеву. Если соответствующее предложение поступит, указал Эрдоган, Турция выразит готовность выступить посредником по урегулированию украинского конфликта.

Ранее турецкая Hürriyet, ссылаясь на собственные источники в Турции, сообщила, что Анкара не считает собственную "политику баланса" отказом от сближения с Россией. В правительстве Турции заявили, что внешняя политика в этом контексте будет сосредоточена на параллельном развитии отношений с Западом и продолжением "прозрачных переговоров" с Москвой, которая ранее заявила о вероятном отказе от продления зерновой сделки.

*запрещенная в России террористическая организация, 
Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Очнулась на полу: ведущую российского ТВ жестоко избил украинский возлюбленный

Звезда в ужасе от произошедшего

Курс рубля нанесет удар по простым россиянам – эксперты

Рост цен ожидают уже к концу июля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей