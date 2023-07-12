Турция недовольна поведением коллег

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Кремля имеются определенные предложения по поводу зерновой сделки, которые в настоящее время проходят обсуждение.

Президент республики подчеркнул, что рассчитывает встретиться в августе с российским коллегой Владимиром Путиным, несмотря на сообщения официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии такого разговора в графике президента России, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вместе с тем Анкара отказалась давать комментарии по поводу передачи лидеров украинского националистического батальона "Азов"* Незалежной, заявив, что вопрос необходимо переадресовать Киеву. Если соответствующее предложение поступит, указал Эрдоган, Турция выразит готовность выступить посредником по урегулированию украинского конфликта.

Ранее турецкая Hürriyet, ссылаясь на собственные источники в Турции, сообщила, что Анкара не считает собственную "политику баланса" отказом от сближения с Россией. В правительстве Турции заявили, что внешняя политика в этом контексте будет сосредоточена на параллельном развитии отношений с Западом и продолжением "прозрачных переговоров" с Москвой, которая ранее заявила о вероятном отказе от продления зерновой сделки.

*запрещенная в России террористическая организация,