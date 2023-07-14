Эрдоган хитрым приемом добился от Путина невозможного

Анкара потирает руки

Кремль согласился на продление зерновой сделки, прежний срок соглашения которой завершается уже во второй половине июля. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана.

Более того, Анкара ожидает официального визита Путина в Турции в августе. Эрдоган заявил в ходе выступления перед СМИ, что надеется на продление черноморской инициативы совместно с усилиями Организации Объединенных Наций.

Однако Кремль опровергает информацию, заявляя, что РФ не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что в графике главы государства визит в Анкару отсутствует, а складывающиеся обстоятельства ставят под вопрос продление зерновой сделки.

Неизвестно, на каких условиях Москва согласилась на неподтвержденное ей продление зерновой инициативы. Аналитики указывают, что Турция продолжит лавирование по вопросам второстепенного значения, хотя в стратегической отрасли намерена и в дальнейшем тесно сотрудничать с Западом. В отношениях с Москвой же Анкара готова прибегать к манипуляции.

До этого президент Турции призвал НАТО открыть двери для Украины, заявив, что Киев заслуживает такое право. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" пишет, ссылаясь на Sabah, что Анкара не собирается дистанцироваться от России, несмотря на активное сотрудничество со Штатами и ЕС.