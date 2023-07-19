После маневра Путина Турция потерпела сокрушительное поражение

Анкаре советуют навсегда забыть о Европе

Стремление Турции к членству в составе Европейского союза не оправдает надежд – официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано указал, что республика не сможет присоединиться к ЕС в 2024 году.

Весь процесс, пояснил Стано, должен занимать "годы, а не часы" – при десятилетиях попыток Анкары постучаться в закрытые двери. В настоящее время Евросоюз даже не готов говорить с Турцией о введении безвиза, отмечает "Радио 1". Для его либерализации Анкара должна реализовать все критерии по правам и свободе человека – включая политическую отрасль.

Однако турецкая администрация, указывает источник, не теряет решительности. Зампрезидента Джевдет Йылмаз заявил, что страна, как и прежде, нацелена на решение вопроса с Таможенным союзом и отменой визового режима. В настоящее время, отмечает Йылмаз, речь идет пока об интеграции промышленных отраслей Европы и Турции. В перспективе взаимодействие будет расширяться.

Реджеп Тайип Эрдоган также рассчитывает привлечь западных инвесторов – а потому Анкаре крайне важно услышать позитивное мнение рейтинговых Fitch или Moody’s о положении турецкой экономики.

Напомним, Анкара так и не смогла добиться продления зерновой сделки – Кремль ответил однозначным отказом, заявив, что условия российской стороны никто выполнять не собирается. Впрочем, Турция до сих пор утверждает, что практически заручилась согласием Москвы.

Ранее появились слухи, что Турция готова передать военную технику Казахстану – сумма соответствующего контракта составила 4,4 млрд долларов. Анкара, однако, опровергает информацию, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".