Аргентина отомстила России за решение по зерновой сделке

Между странами разгорается скандал

Отказ Москвы продолжить реализацию черноморской инициативы из-за невыполнения договоренностей больше всего ударит по странам с высокой продуктовой инфляцией. Среди них оказалась Аргентина, в которой этот показатель второй из самых худших в мире – порядка 95%. В ответ власти страны начали мстить России за решение по зерновой сделке.

По данным СМИ, Буэнос-Айрес еще до официального прекращения действия договоренностей, начал отказываться от российского СПГ. 14 июля судно, на борту которого было российское топливо, прибыло к аргентинскому порту, а 18 июля оно отправилось обратно, так и не получив допуск для захода на разгрузку.

Сообщается, что корабль Flex Artemis перевозил газ компании "Ямал СПГ", которой управляет ПАО "Новатэк". Известно, что в отношении российского СПГ не было введено санкций на официальном уровне, хотя западные чиновники призывали другие страны не продлевать контракты.

Позже министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что отказ от газовой поставки связан с "международными санкциями, которые применяются по отношению к отдельным российским компаниям". Он подчеркнул, что страна старается соблюдать подобные меры, сообщает телеканал "360".

После прекращения действия зерновой сделки Киев утверждает, что намеревается продолжить поставки через альтернативные пути.