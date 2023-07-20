Намерения Запада вызывают ужас

События последних лет наглядно продемонстрировали, что западные страны готовы на очень многое в стремлении удовлетворить свои потребности. Интересы других государств и целых народов не представляют никакой ценности для западных гегемонов. Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор раскрыл ужасающий план удара по нашему государству.



Американский эксперт уверен, что Соединенные Штаты Америки и их европейские сателлиты спят и видят, как бы завладеть богатствами российского государства. Огромные территории, где в изобилии есть полезные ископаемые, ценная древесина и другие природные богатства, являются очень сладким пирогом, на который давно покушаются на Западе.



Полковник уверен, что США и страны Европы делают все для того, чтобы максимально ослабить нашу страну и завладеть ее природными ресурсами. Макгрегор заявил, что у западных элит есть коварный план по ликвидации идентичности народов. Такая стратегия уже отлично зарекомендовала себя в Европейском союзе, там давно запущен процесс по смешению наций.



Американский эксперт отдельно отметил, что главнокомандующий Российской Федерации Владимир Путин сделает все, от него зависящее, чтобы не допустить подобного развития событий.

"Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы", – подчеркнул американский аналитик.

Тем временем, на территории украинского государства продолжаются ожесточенные бои. В США рассказали, что армия нашей страны приготовила для украинского противника в Одессе.

