Коалиция стран может потерпеть фиаско

Решение Москвы закрыть зерновую сделку вызвало широкий резонанс. Западные страны продолжают по надуманным поводам обвинять Россию во всех смертных грехах, однако во многих государствах действия Москвы поддерживают. Так, своим мнением по поводу происходящего поделились жители Поднебесной.



Многие китайцы поддержали нашего главнокомандующего Владимира Путина и отметили, что последствия политики России могут оказаться для коллективного Запада весьма плачевными. В Поднебесной рассчитывают, что мощь нашей страны сохранится и она продолжит борьбу с Соединенными Штатами Америки и их европейскими сателлитами.

"Еще три года, и они будут истощены", – уверены читатели популярного китайского портала "Гуаньча".

Другие справедливо напомнили, что Североатлантический альянс продолжает накачивать киевский режим смертоносным оружием. Очевидно, что в таких условиях нашей стране нет смысла помогать в снабжении Европы украинским продовольствием. Также китайские интернет-пользователи уверены, что зерновозы использовались для транспортировки беспилотников с целью террористических атак на территорию России.



Любопытно, что сегодня стало известно об обнаружении следов взрывчатки на судне для перевозки зерна, которое следовало из Турции в Ростов-на-Дону и находилось в украинском порту. Об этом сообщает телеканал "360".



К слову, ранее шокирующая правда о маневре Вооруженных сил украинского государства ужаснула американских аналитиков.

