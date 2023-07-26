Появились подробности внезапной отставки главы МИД Китая

О министре ничего не слышно уже месяц

Уход Цинь Гана с поста внешнеполитического ведомства Китая стал одним из самых обсуждаемых событий в последнее время. Политик пропал три недели назад по неизвестным причинам. На его место поставили бывшего главу МИД Ван И.

Позже все упоминания о чиновнике стерли с официальных порталов ведомства. Как пояснили официальный представитель китайского министерства иностранных дел, это сделано "в соответствии с регламентом администрирования".

Что именно послужило такой рокировкой до сих пор неизвестно. Американцы, которые в числе первых узнали о произошедшем, комментировать обстоятельства дела отказываются, называя это внутренним делом Пекина, передает RT.

При этом, согласно официальной информации, Цинь Ган перестал появляться на публике и принимать участие в официальных мероприятиях из-за неких проблем со здоровьем. Как напоминает МИР24, в последний раз его видели 25 июня на встрече с представителями Шри-Ланки, Вьетнама и России.

Источники поговаривают, что отставка министра может быть связана с его романом на стороне. Поговаривают, что Цинь Ган находился в отношениях с журналисткой, которая даже родила от него ребенка.

"Такие истории очень не нравятся главе Китая Си Цзиньпину. Он и раньше увольнял за внебрачные связи", – отмечает востоковед Андрей Карнеев.

Ранее сообщалось, что Китай стал оказывать России больше поддержки с поставками товаров двойного назначения. При этом экспорт такой продукции на Украину серьезно уменьшился.