Пекин встал на сторону Москвы

Китайские поставщики тайно перенаправили свои посылки с дронами, тепловизорами, шлемами и бронекерамикой в сторону России. Подобное стало настоящим ударом по Украине, которая ранее являлась основным получателем товаров.

Как сообщает Politico, российские заказчики сейчас доставляют сотни тысяч посылок от производителя защитного снаряжения военного класса Shanghai H Win. Кто именно является покупателем неизвестно.

Западные страны утверждают, что подобные действия со стороны Китая наряду с заявлениями о стремлении к мирному урегулированию является приближением к "красной черте", приводит перевод URA.RU. Они считают, что по сути Пекин встал на сторону Москвы.

"Эти поставки указывают на лазейку размером с Китай в попытках Запада затормозить путинскую военную машину", – указывается в статье.

Только за 2023 год Россия импортировала беспилотников на 100 млн долларов, что в 30 раз больше, чем Украина. Китайский экспорт керамики, компонентов, используемых в бронежилетах, в Россию увеличился на 69% – до более чем 225 миллионов долларов. Украинцы, напротив, стали получать такого товара на 61% меньше и на сумму около 5 миллионов долларов.

"Совершенно ясно, что Китай, несмотря на все его заявления о том, что он является нейтральным игроком, на самом деле поддерживает позиции России", – заявляют аналитики.

Однако красная черта, по их мнению, еще не пройдена – последней каплей станет продажа Москве оружия или военной техники, чего пока, согласно официальным данным, еще не произошло.

Ранее информацию о поставках товаров двойного назначения из Китая в Россию сообщали и во Франции. На Западе указывали, что возмущены подобными действиями Пекина.