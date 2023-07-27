Похожи на американские: Ким Чен Ын показал Шойгу секретное оружие

Государственные деятели вместе побывали на выставке

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал руководителю главного оборонного ведомства нашей страны Сергею Шойгу новые достижения местных конструкторов. Глава КНДР показал гостю из России новейшие беспилотники. При этом отмечается, что внешне они очень походят на американские аналоги.



Российский министр находится в Пхеньяне, где посетил выставку военной техники, отмечает телеканал RT. Лидер Северной Кореи лично встретил дорогого гостя из России и сопроводил его во время осмотра выставленных экспонатов. Среди прочего, Шойгу увидел современное северокорейское вооружение, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты, бронированную технику и танки.



Журналисты заметили, что особое внимание во время посещения выставки было уделено двум образцам боевых беспилотников. Об этом сообщает информационный ресурс URA.RU. Секретное оружие КНДР, как отмечают эксперты, очень похоже на американские беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.



Отдельно сообщается, что боевые дроны впервые были публично продемонстрированы. Более того, на выставке были размещены фотографии беспилотных летательных аппаратов в полете. Это говорит о том, что дроны уже прошли испытания.





К слову, ранее стало известно, что в секретной британской лаборатории английские эксперты пытаются детально изучить конструкцию российских танков.

