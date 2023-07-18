Русские танки "препарируют" в секретной лаборатории Британии

Русские танки "препарируют" в секретной лаборатории Британии
Фото: www.unsplash.com
С таким заявлением выступил Лондон

Британские эксперты активно изучают мощное российское оружие. Как заверил глава штаба обороны Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин, экземпляры наших новейших танков детально исследуются в британской лаборатории.

Высокопоставленный британец в беседе с местными журналистами заявил, что подбитые боевые машины нашей армии "разбираются по частям" специалистами одного из самых секретных объектов Великобритании. Изучение российского оружия осуществляется на базе лаборатории в Портон-Дауне, передает информационный ресурс URA.RU.

Британский адмирал похвастался, что в его стране достаточно компетентных умельцев, которые способны разобрать детали зарубежной военной техники и выяснить, как работает современное оружие. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Более того, Радакин подчеркнул, что такие исследования помогут британцам повысить мощность собственной армии, создать более эффективные орудия и более надежную броню. Адмирал уверен, что "препарирование" наших танков позволит одержать победу над Армией России, передает телеканал "360". Тем более, что существует некий "клуб стран", которые охотно делятся друг с другом информацией о захваченном российском оружии.

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Скулит от ран": покинувший Россию Нагиев впал в депрессию

Поклонники обеспокоены состоянием актера

Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Пилота спасти не удалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей