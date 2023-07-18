С таким заявлением выступил Лондон

Британские эксперты активно изучают мощное российское оружие. Как заверил глава штаба обороны Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин, экземпляры наших новейших танков детально исследуются в британской лаборатории.



Высокопоставленный британец в беседе с местными журналистами заявил, что подбитые боевые машины нашей армии "разбираются по частям" специалистами одного из самых секретных объектов Великобритании. Изучение российского оружия осуществляется на базе лаборатории в Портон-Дауне, передает информационный ресурс URA.RU.



Британский адмирал похвастался, что в его стране достаточно компетентных умельцев, которые способны разобрать детали зарубежной военной техники и выяснить, как работает современное оружие. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Более того, Радакин подчеркнул, что такие исследования помогут британцам повысить мощность собственной армии, создать более эффективные орудия и более надежную броню. Адмирал уверен, что "препарирование" наших танков позволит одержать победу над Армией России, передает телеканал "360". Тем более, что существует некий "клуб стран", которые охотно делятся друг с другом информацией о захваченном российском оружии.

