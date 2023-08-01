На реакцию "партнеров" обратили внимание в Китае

Эксперты из Поднебесной внимательно следят за тем, как развиваются события на международной арене. Особенный интерес у них вызывают действия нашей страны в ее противостоянии с западными гегемонами. Китайские аналитики обратили внимание на панические настроения, которые охватили Запад.



Один шаг российского главнокомандующего Владимира Путина сильно встревожил западных "партнеров". Речь идет о петербургском саммите, в котором приняли участие многие лидеры африканских стран. Как известно, главы государств относятся к нашему президенту с глубоким уважением и большой симпатией, что весьма печалит Запад, который никак не может забыть о своем "светлом" колониальном прошлом.



В Китае уверены, что укрепление отношений между Россией и странами Африки заставило западные государства биться в истерике и привело их в состояние шока. Переговорщики из вашингтонской администрации и европейских стран всеми силами старались отговорить африканских лидеров от посещения России.



Однако в Африке хорошо понимают, что в укреплении собственного суверенитета можно рассчитывать только на поддержку Москвы. Именно поэтому ни одно африканское государство так и не присоединилось к антироссийским санкциям, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада.



К слову, ранее стало известно, что Россия предложила Африке замену зерновой сделке.

