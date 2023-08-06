Озвучены последствия для России из-за конфликта в Нигере

Страну втягивают в новое противостояние

Военный обозреватель Александр Шарковский считает, что противостояние между двумя лагерями в Африке может стать детонатором для начала Третьей мировой войны. И Россия обязательно будет втянута в конфронтацию.

Он отметил, что численность сил, входящих в состав ЭКОВАС, превосходит сторону ополчения в несколько раз: 218 тыс военных против примерно 30 тысяч. Из-за этого Нигеру придется искать защиты на стороне, и лучший вариант для этого – Россия.

Однако возможны и другие сценарии развития событий. К примеру, ЭКОВАС не поддержат интервенцию, а США и Франции придется сильно поработать, чтобы убедить страны воевать друг с другом. Хотя эксперт уверен, что поставки вооружения в зону напряженности со стороны американцев все же будут.

"Опять же, учитывая решительный настрой противоборствующих сторон, особенно позицию Вашингтона и пресмыкающегося перед ним Парижа, можно делать предварительный вывод, о невозможности избежать большой войны в Африке", – заявил Шарковский.



И, по его словам, в текущих условиях, когда между Россией и Западом идет серьезное вооруженное противостояние, Нигер может стать детонатором для начала нового мирового конфликта.

Ранее Киев обвинил Москву в пособничестве в военном перевороте в регионе.