Россияне разнесли основателя "Яндекса" за выпад в адрес России

Россияне разнесли основателя "Яндекса" за выпад в адрес России
Фото: kremlin.ru
Бизнесмена поставили на место

Основатель крупнейшей IT-компании в России "Яндекс" Аркадий Волож после начала российской спецоперации на Украине уволился из компании и уехал в неизвестном направлении из страны. Все это время он хранил политическое молчание, прервать которое решился лишь спустя 1,5 года с начала СВО.

Волож сделал несколько резких заявлений в адрес России. Помимо того, что стал называть себя "израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане", бизнесмен заявил, что категорически против действий ВС РФ на Украине. Также он утверждает, что не проживает в России с момента присоединения Крыма.

"В 2014 году я переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов "Яндекса", – заявил Волож.

Россияне разнесли олигарха за выпад адрес родной страны. Они обратили внимание на то, что основатель "Яндекса", вопреки своим словам о переезде из России, несколько раз встречался с Путиным после 2014-го года как основной представитель компании – это произошло в 2017 и 2020 годах.

"Приезжал в гости как казахстанско-израильский бизнесмен",

"Против он, ага. Но все это время денежки не пахли?",

"И нашим, и вашим! И споем и спляшем!",

"Еще и он переобулся в прыжке",

"Таких айтигениев надо колотить палкой и катапультировать обратно на болота",

"Вот СВОлож...",

– высмеяли его люди в соцсетях.

Ранее "Утро.ру" сообщало о разборках между Россией и Казахстаном из-за "Яндекса". 

Источник: Утро.ру
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