Суровикину нашли замену – СМИ

Таинственное исчезновение генерала будоражит публику

В прессе появились сведения о том, что внезапно пропавшему из информационного поля генералу Сергею Суровикину нашли замену. На пост врио главкома Воздушно-космических сил Российской Федерации вместо него поставили руководителя Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова.



Такой информацией с журналистами поделился осведомленный источник. Информатор сообщает, что Суровикина уже освободили от должности. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Как напоминает информационный ресурс "Общественная служба новостей", ранее Афзалова уже ставили на пост врио главкома ВКС. Эту высокую должность генерал занимал, когда Суровикин руководил Объединенной группировкой войск в зоне российской спецоперации.



При этом до сих пор доподлинно неизвестно, куда подевался сам Суровикин. По информации журналистов, генерала Армагеддона сняли с высокого поста из-за перехода на другую работу. На данный момент, по имеющимся данным, он находится в краткосрочном отпуске. Об этом сообщает телеканал "360".



К слову, ранее "Утро.ру" делилось новой версией пропажи Суровикина.

