Приказали молчать: появилась новая версия пропажи Суровикина

Где находится военный до сих пор неизвестно

Американские СМИ продолжают настаивать на том, что генерал Сергей Суровикин находится под домашним арестом. Как пишет Politico со ссылкой на источники, военному при этом не разрешается выходить из квартиры, но разрешаются посещения. Подтверждения этой информации нет.

Сообщения о пропаже Суровикина появились после мятежа ЧВК "Вагнер" в конце июня, и с тех пор о генерале ничего не было слышно. Одни осведомители утверждают, что он находится в Ростове-на-Дону и продолжает нести службу, другие говорят, что военный на данный момент в отпуске.

"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", – приводят журналисты слова источников.

По их словам, военному приказали молчать и не отсвечивать в средствах массовой информации, чтобы на некоторое время о нем забыли. Решение о дальнейшей судьбе Суровкина "будет принимать один человек".

До сих пор официальные представители Кремля и Минобороны не указывали, где находится и чем занимается "генерал Армагеддон". При этом в Москве просят не реагировать на информационные спекуляции вокруг персоны бывшего командующего объединенными силами СВО.

Ранее бывший командир Суровикина рассказал о том, как военного отпустили по указу президента после попытки переворота в