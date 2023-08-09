Отпустили по указу президента: появились новые сведения о Суровикине

Попытка переворота в стране отразилась на карьере военного

С конца июня генерал Сергей Суровикин перестал появляться в медийном пространстве. Из-за этого пошли слухи, что его могли заключить под арест, поскольку подозревали в причастности к мятежу ЧВК "Вагнер". Сослуживцы подобные заявления отвергают. К примеру, его бывший командующий генерал-полковник Валерий Марченков рассказал, что во всех сложных ситуациях военный всегда был верен присяге.

В беседе с URA.RU он рассказал о событиях 1991-го года в стране. Марченков в то время руководил Таманской дивизией. Во время попытки переворота им поручили выставить посты и ограничить доступ людей в центр столицы – этим занимался лично Суровикин, который прекрасно справился с задачей. Все самое интересное началось позже.

После пресечения переворота, министр обороны Грачев отстранил Суровикина от должности и поместил под арест. Марченкова лишь убрали с поста, но спустя время восстановили полномочия. Хотя, как настаивает военный, они просто выполняли приказ охранять общественный порядок.

В итоге военного отпустили из-под ареста по указу президента Ельцина, который ознакомился с докладом Минобороны после проверки всех действий военного.

"И не просто отпустил, он оценил, что Сергей не предал присягу, понял, что Сергей не имел права поступить иначе", – рассказал его бывший командир.

В итоге Суровикину даже разрешили поступить в академию Фрунзе, которую он закончил с отличием, как и академию Генштаба.

Ранее "Утро.ру" сообщало об имуществе, которым предположительно владеет Сергей Суровикин.