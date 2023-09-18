О стабильности в стране давно забыли

Во многих странах постсоветского пространства в последние годы происходят весьма тревожные события. Ситуация в некоторых государствах дестабилизирована, внутренние волнения постоянно расшатывают обстановку. Так, стало известно о готовящемся государственном перевороте в Грузии.



Особенно любопытно эта новость звучит на фоне всплывшего имени бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который также известен своими тесными связями с западными кураторами и успел побывать украинским государственным деятелем.



Тревожными для грузинского населения новостями поделились в местной службе госбезопасности. По имеющимся данным, группа заговорщиков собирается устроить переворот в октябре-декабре. Главная цель – насильственная смена власти.



Сообщается, что во главе заговора оказался Георгий Лорткипанидзе – он занимал высокий пост замглавы МВД при Саакашвили, что выглядит особенно любопытно. Также в деле замешан командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.



К слову, ранее появилась информация, что в стране может открыться военная база США. Впрочем, власти Грузии поспешили опровергнуть эти сведения, отмечает телеканал "360".



Напомним, недавно в Грузии отвесили подлую пощечину россиянам.

