Госпереворот в Грузии: всплыло имя Саакашвили

Госпереворот в Грузии: всплыло имя Саакашвили
Фото: www.unsplash.com
О стабильности в стране давно забыли

Во многих странах постсоветского пространства в последние годы происходят весьма тревожные события. Ситуация в некоторых государствах дестабилизирована, внутренние волнения постоянно расшатывают обстановку. Так, стало известно о готовящемся государственном перевороте в Грузии.

Особенно любопытно эта новость звучит на фоне всплывшего имени бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который также известен своими тесными связями с западными кураторами и успел побывать украинским государственным деятелем.

Тревожными для грузинского населения новостями поделились в местной службе госбезопасности. По имеющимся данным, группа заговорщиков собирается устроить переворот в октябре-декабре. Главная цель – насильственная смена власти.

Сообщается, что во главе заговора оказался Георгий Лорткипанидзе – он занимал высокий пост замглавы МВД при Саакашвили, что выглядит особенно любопытно. Также в деле замешан командир "Грузинского легиона" на Украине Мамука Мамулашвили.

К слову, ранее появилась информация, что в стране может открыться военная база США. Впрочем, власти Грузии поспешили опровергнуть эти сведения, отмечает телеканал "360".

Напомним, недавно в Грузии отвесили подлую пощечину россиянам.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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