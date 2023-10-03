МИД РФ врезал потерявшей берега Молдавии

Кишинев продолжает антироссийскую политику

Бывшая советская республика Молдавия под тяжелой рукой румынской гражданки Майи Санду все сильнее отдаляется от нашей страны. Москва отчетливо видит, как антироссийские настроения внедряются в этом государстве. Недавняя выходка Кишинева вывела из себя российские власти.



Так, молдавского посла в нашей стране Лилиана Дария вызвали на ковер в главное внешнеполитическое ведомство России. Там высокопоставленному молдавскому дипломату выразили протест. Причиной послужило хамское поведение властей по отношению к русскоязычным СМИ. Представители прессы подвергаются серьезному давлению в республике.



В российском министерстве подчеркнули, что выражают Кишиневу решительный протест. Отмечается, что в стране преследуют русскоязычную прессу, руководствуясь исключительно политическими мотивами. Так, недавно из Молдавии выслали главу информагентства "Спутник.Молдова" Виталия Денисова.



Также сообщается, что Москва приняла решение закрыть въезд в нашу страну для ряда персон, которые причастны к ограничению прав российских журналистов в республике.



К слову, ранее стало известно, что Молдавия выставила новое требование "Газпрому" по долгу.

