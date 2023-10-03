МИД РФ врезал потерявшей берега Молдавии

МИД РФ врезал потерявшей берега Молдавии
Фото: www.unsplash.com
Кишинев продолжает антироссийскую политику

Бывшая советская республика Молдавия под тяжелой рукой румынской гражданки Майи Санду все сильнее отдаляется от нашей страны. Москва отчетливо видит, как антироссийские настроения внедряются в этом государстве. Недавняя выходка Кишинева вывела из себя российские власти.

Так, молдавского посла в нашей стране Лилиана Дария вызвали на ковер в главное внешнеполитическое ведомство России. Там высокопоставленному молдавскому дипломату выразили протест. Причиной послужило хамское поведение властей по отношению к русскоязычным СМИ. Представители прессы подвергаются серьезному давлению в республике.

В российском министерстве подчеркнули, что выражают Кишиневу решительный протест. Отмечается, что в стране преследуют русскоязычную прессу, руководствуясь исключительно политическими мотивами. Так, недавно из Молдавии выслали главу информагентства "Спутник.Молдова" Виталия Денисова.

Также сообщается, что Москва приняла решение закрыть въезд в нашу страну для ряда персон, которые причастны к ограничению прав российских журналистов в республике.

К слову, ранее стало известно, что Молдавия выставила новое требование "Газпрому" по долгу.

Источник: МИД России ✓ Надежный источник

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