Молдавия выставила новое требование "Газпрому" по долгу

Страна хочет списать долг

Кишенев готов урегулировать спор по российскому газу с компанией "Газпром". После проведенного аудита страна согласилась оплатить около 153 млн доларов вместо 709 млн. Однако при этом у Молдавии есть встречные требования по долгу. Об этом сообщает Ъ.

Молдавская сторона хочет, чтобы после выплаты Россия списала оставшийся долг. За это они обязуются не подавать на "Газпром" в суд за сокращение объемов поставок.

Дополнительно в договоре указывается, что 153 млн будут выплачены в течение двух лет, но Москва должна отказаться от претензий, которые могут возникнуть в связи с неправильным распределением транзитных платежей. Подписать соответствующее соглашение Кишинев требует немедленно, указывает телеканал "360".

Пока "Газпром" не отреагировал на предложение Молдавии по газовому спору.

Молдавские власти утверждают, что задолженность перед Россией по газу возникла из-за Приднестровья, которое отказывается оплачивать поставки годами. Москва утверждает, что Кишинев должен порядка 709 млн долларов. В прошлом году в Молдавии указали, что сумма долга составляет почти 591 млн долларов.

Президент Санду утверждает, что "Газпром" захотел "быстро обмануть" страну в преддверии зимы.

Ранее бывший молдавский премьер Муравский заявил, что в общественном пространстве именно Молдавия выглядит как обманщица, поскольку накопила огромный долг, который пытается снять с себя всеми способами, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".