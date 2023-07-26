Выходка Кишинева не осталась без ответа

Россия готова ответить на меры Молдавии по сокращению численности сотрудников посольства РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, официальный Кишинев демонстрирует крайне неприязненное поведение к коллегам. Поэтому действия Молдовы не оставят без взаимного ответа.

Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что администрация Молдавии вполне сознательно поощряет разрыв отношений с Россией и намеренно пытается превратить отношения с Москвой в "очень жалкое состояние" – несмотря на далекое от неприязненного отношение молдавского народа к диалогу с РФ, подчеркивает URA.ru.

Ранее глава молдавского МИД Нику Попеску объявил, что Кишинев сокращает численность российских дипломатов в стране. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что таким образом стремятся к паритету численности.

А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Кишинев на шаг приблизил себя к разрушению отношений с Москвой, хотя повод для сжигания мостов отсутствует, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее молдавский лидер Майя Санду пообещала арестовать Владимира Путина, если тот окажется на территории республики.