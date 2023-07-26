Кремль выдвинул Молдавии жесткий ультиматум

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Россия готова ответить на меры Молдавии по сокращению численности сотрудников посольства РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, официальный Кишинев демонстрирует крайне неприязненное поведение к коллегам. Поэтому действия Молдовы не оставят без взаимного ответа.
Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что администрация Молдавии вполне сознательно поощряет разрыв отношений с Россией и намеренно пытается превратить отношения с Москвой в "очень жалкое состояние" – несмотря на далекое от неприязненного отношение молдавского народа к диалогу с РФ, подчеркивает URA.ru.
Ранее глава молдавского МИД Нику Попеску объявил, что Кишинев сокращает численность российских дипломатов в стране. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что таким образом стремятся к паритету численности.
А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Кишинев на шаг приблизил себя к разрушению отношений с Москвой, хотя повод для сжигания мостов отсутствует, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Ранее молдавский лидер Майя Санду пообещала арестовать Владимира Путина, если тот окажется на территории республики.
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