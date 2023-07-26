Кремль выдвинул Молдавии жесткий ультиматум

Кремль выдвинул Молдавии жесткий ультиматум
Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Выходка Кишинева не осталась без ответа

Россия готова ответить на меры Молдавии по сокращению численности сотрудников посольства РФ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, официальный Кишинев демонстрирует крайне неприязненное поведение к коллегам. Поэтому действия Молдовы не оставят без взаимного ответа.

Пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что администрация Молдавии вполне сознательно поощряет разрыв отношений с Россией и намеренно пытается превратить отношения с Москвой в "очень жалкое состояние" – несмотря на далекое от неприязненного отношение молдавского народа к диалогу с РФ, подчеркивает URA.ru.

Ранее глава молдавского МИД Нику Попеску объявил, что Кишинев сокращает численность российских дипломатов в стране. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что таким образом стремятся к паритету численности.

А официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Кишинев на шаг приблизил себя к разрушению отношений с Москвой, хотя повод для сжигания мостов отсутствует, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ранее молдавский лидер Майя Санду пообещала арестовать Владимира Путина, если тот окажется на территории республики.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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