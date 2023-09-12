Санду выступила с резкой речью в адрес России

Президент накинулась с новыми обвинениями

Больше половины жителей Молдавии, порядка 54%, против вступления страны в НАТО. Инициативу поддерживает лишь 26,5% граждан. Такие результаты в августе опубликовали молдавские социологи. Однако президент республики Майя Санду считает, что во всем виновата Россия. Она выступила с резкой речью в адрес государства, сообщают местные СМИ.

По ее словам, сейчас власти страны не обсуждают вопрос вступления в НАТО – они лишь хотят усилить сотрудничество с альянсом после начала СВО на Украине. Санду заявила, что уважает желание людей не отказываться от нейтрального статуса государства и она не думает, что сейчас нужно проводить какой-то референдум по данной теме.

При этом лидер указала, что в первую очередь нужно разобраться в причинах таких взглядов населения. Она объяснила все наличием российских войск в Приднестровье.

"Думаю, что есть чувство страха, некоторые люди под влиянием российской пропаганды думают, что когда начнут обсуждать членство в НАТО, тогда возрастет риск агрессии со стороны России", – заявила Санду.

Ранее Газпром ответил Молдавии на отказ признавать газовый долг перед Россией.