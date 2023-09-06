Газпром ответил отказавшейся признавать долг Молдавии

В компании не собираются ничего прощать

Российский "Газпром" выражает категорическое несогласие с предложением Кишинева выплатить лишь 8,6 из общей суммы долга в 709 миллионов долларов по итогам аудита. В пресс-службе компании заявили, что аудиторский отчет не был утвержден набсоветом "Молдовагазом" – речь идет об условии, предусмотренном между российским нефтегазовым гигантом и правительством Молдавии.

Таким образом, подчеркивают в российской компании, проделанный аудиторский отчет не влияет на размер и обоснование указанной задолженности. Правительство Майи Санду не стало согласовывать ни с одной из сторон свое решение.

В "Газпроме" напомнили, что обязательства Кишинева подтверждены на документационном уровне в договорах, которые были подписаны компаниями РФ и Молдавии. Такое же подтверждение содержится в международном арбитраже.

В компании добавили, что выражают несогласие с заявлением правительства Молдавии и намерены отстаивать свои права.

До этого глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что более половины суммы просроченной задолженности перед "Газпромом" не подлежат взысканию по причине истечения срока давности, а еще 276 млн не подтверждены ни одной из сторон.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что международный аудит не выявил у Кишинева никаких задолженностей перед "Газпромом".