К этому российского монополиста толкает история с односторонним аудитом долгов молдавской компании

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну предположил, что "Газпром" может не признать результаты аудита долга компании "Молдовагаз" и, в результате, расторгнуть контракт на поставку голубого топлива в республику. Об этом он сообщил в эфире телеканала Jurnal TV, передает агентство "ПРАЙМ".

""Газпром" прислал свои предложения по поводу условий проведения аудита, но мы, к сожалению, не смогли их все учесть, поскольку хотим провести углубленный аудит, а не бухгалтерский анализ. Существует риск, что из-за этого "Газпром" может расторгнуть действующий контракт", – заявил чиновник.

Он отметил, что руководство страны уже два последних месяца готовятся к разным вариантам развития ситуации, чтобы обеспечить республику газом. По его мнению, в период с апреля по сентябрь возникнут проблемы с электроэнергией, т.к. Молдавская ГРЭС не может работать без голубого топлива.

Поэтому в Кишиневе рассматривают возможности закупки "лампочки Ильича" в соседних странах, использование мазута и наращивание объемов выработки "зеленой энергии".

Напомним, в октябре 2021 г. власти республики договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку сырья при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в текущем году. Агентство госуслуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга.

"Газпром" в феврале уже отреагировал, заявив, что односторонний подход молдавской стороны к данному вопросу, что идет вразрез с октябрьскими договоренностями.