Санду отказалась признавать огромный долг Молдавии перед "Газпромом"

Санду отказалась признавать огромный долг Молдавии перед "Газпромом"
Майя Санду. Фото: Soeren Stache/www.globallookpress.com
И обвинила российскую компанию в "обмане"

Аудиторская компания с международным уровнем не выявила у Молдовы долг перед российским "Газпромом" в размере 800 миллионов долларов, заявила президент республики Майя Санду.

Глава государства пообещала, что в сентябре Кишинев уже выступит с объявлением по поводу проведенного аудита, который не выявил никаких задолженностей. А все требования российской стороны – "обман". Якобы перед зимним сезоном 2021 года переговорная сторона от РФ отказалась в самый последний момент от продления контракта, чтобы "быстро обмануть" Кишинев.

Этим событиям в весьма интересной интерпретации Санду предшествовало заключение стороны о продлении соглашения по поставкам газа, заключенное осенью 2021 года при условии проведения аудита задолженности Молдавии в последующем. А в августе, спустя десять месяцев, Кишинев обратился с соответствующим вопросом в норвежскую Wikborg Rein Advokatfirma и Forensic Risk Alliance&Co. Проверка заняла время до весны 2023-го.

При этом "Газпром" указывал, что оставляет за собой право на прекращение поставок при грубом нарушении срока со стороны "Молдовагаза". 

Источник: "Молдавские ведомости" ✓ Надежный источник
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