Охваченное ужасом Приднестровье обратилось к России с официальной просьбой

Охваченное ужасом Приднестровье обратилось к России с официальной просьбой
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ситуация в мировом пространстве обостряется

Сегодня, 8 мая, стало известно, что власти Приднестровской Молдавской республики обратились к нашей стране с просьбой повысить число миротворцев, стоящих на защите этого непризнанного государства. Такой информацией с журналистами поделился руководитель представительства республики в России Леонид Манаков.

Многочисленные угрозы со стороны киевского режима звучат в адрес этой республики. По некоторым данным, незалежные планируют осуществить провокацию с нападением на Приднестровье. Это необходимо для отвлечения сил Армии России от украинского фронта.

Манаков подчеркнул, что на сегодняшний день российские миротворцы – главный фактор безопасности в республике. Как известно, представители молдавских властей, как и киевские верховоды давно точат зуб на Приднестровье.

Только присутствие российских миротворцев сковывает военные планы Молдавии. Сейчас республика оказалась в серьезной опасности и просит защиты у Москвы. На сегодняшний день число бойцов нашей миротворческой миссии в зоне безопасности составляет не более 450 человек.

Тем временем, украинские боевики продолжают зверствовать. В Следственном комитете России заявили, что незалежные головорезы уничтожают мирное население ради забавы.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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