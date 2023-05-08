Ситуация в мировом пространстве обостряется

Сегодня, 8 мая, стало известно, что власти Приднестровской Молдавской республики обратились к нашей стране с просьбой повысить число миротворцев, стоящих на защите этого непризнанного государства. Такой информацией с журналистами поделился руководитель представительства республики в России Леонид Манаков.



Многочисленные угрозы со стороны киевского режима звучат в адрес этой республики. По некоторым данным, незалежные планируют осуществить провокацию с нападением на Приднестровье. Это необходимо для отвлечения сил Армии России от украинского фронта.



Манаков подчеркнул, что на сегодняшний день российские миротворцы – главный фактор безопасности в республике. Как известно, представители молдавских властей, как и киевские верховоды давно точат зуб на Приднестровье.



Только присутствие российских миротворцев сковывает военные планы Молдавии. Сейчас республика оказалась в серьезной опасности и просит защиты у Москвы. На сегодняшний день число бойцов нашей миротворческой миссии в зоне безопасности составляет не более 450 человек.



Тем временем, украинские боевики продолжают зверствовать. В Следственном комитете России заявили, что незалежные головорезы уничтожают мирное население ради забавы.

