Убивают ради развлечения: что творится в Донбассе

Убивают ради развлечения: что творится в Донбассе
Фото: www.unsplash.com
Боевики становятся все кровожаднее

Ожесточенные бои на территории многострадального Донбасса не прекращаются. Более того, украинские головорезы дошли до последних стадий зверства. Боевики массово убивают мирных жителей ради развлечения. С таким леденящим душу заявлением выступил руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Высокопоставленный госслужащий заявил: незалежные настолько озверели, что уничтожают ни в чем не повинных граждан ради потехи. Так, человека могут убить за плохое знание украинского языка. Жизни невинных граждан ничего не стоят для головорезов.

Такие устрашающие подробности были выяснены в ходе допроса самих боевиков, а также пострадавших и очевидцев преступлений. Украинские боевики возомнили себя вершителями судеб и легко расправлялись с безоружными гражданами.

"Были расправы по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов", – добавил Бастрыкин.

Отдельно отмечается, что каждый преступник должен понести самое строгое наказание за учиненные зверства.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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