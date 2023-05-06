Боевики становятся все кровожаднее

Ожесточенные бои на территории многострадального Донбасса не прекращаются. Более того, украинские головорезы дошли до последних стадий зверства. Боевики массово убивают мирных жителей ради развлечения. С таким леденящим душу заявлением выступил руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.



Высокопоставленный госслужащий заявил: незалежные настолько озверели, что уничтожают ни в чем не повинных граждан ради потехи. Так, человека могут убить за плохое знание украинского языка. Жизни невинных граждан ничего не стоят для головорезов.



Такие устрашающие подробности были выяснены в ходе допроса самих боевиков, а также пострадавших и очевидцев преступлений. Украинские боевики возомнили себя вершителями судеб и легко расправлялись с безоружными гражданами.

"Были расправы по мотивам национальной ненависти и при исполнении преступных приказов", – добавил Бастрыкин.

Отдельно отмечается, что каждый преступник должен понести самое строгое наказание за учиненные зверства.

