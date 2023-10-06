Лукашенко передал США важное послание по России

Глава РБ рассказал, в каком случае Москва пойдет на крайние меры

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в учебный городок Минобороны "Узел сопротивления". Там президент пообщался с журналистами и с их помощью передал США важное послание по России.

Глава Белоруссии отреагировал на недавнее выступление Владимира Путина на "Валдае", где российский лидер сделал несколько заявлений о ядерном оружии. В частности, об успешном испытании ракеты "Буревестник". Лукашенко выразил мнение, что риторика коллеги сводилась к этой теме не просто так.

По его мнению, если геополитическая конфронтация продолжит обостряться, то вероятность использования ядерного оружия будет крайне высокой. Он подчеркнул, что именно американцы толкают Москву к таким мерам.

"Нагнетание, эскалация приведут к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол", – предупредил он США.

Ранее российская сторона сообщила, что намеревается отказаться от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В Москве заявили, что нужны ответные меры на развязанную против России войну.

Ранее Лукашенко сделал прогноз о том, кто станет следующим российским президентом.