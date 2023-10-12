Россия и Швейцария разругались на заседании ООН

Между странами крайне напряженные отношения на международных площадках

Представители России, Ганы, Норвегии и Аргентины решили представить Совету по правам человека при ООН собственный проект резолюции "Бизнес и права человека". Это привело к проблемам, поскольку Швейцария выступила с ультиматумом в адрес РФ.

По заявлению постоянного российского представителя при отделении ООН Геннадия Гатилова, швейцарские чиновники требовали от Москвы отозвать подпись под документом. В противном случае Швейцария пообещала выйти из состава совета рабочей группы при СПЧ ООН.

Он утверждает, что изначально швейцарцы просили Россию выйти из соавторов, объясняя все "сложной геополитической ситуацией", но им отказали.

"(Тогда) Берн пошел на откровенный шантаж, заявив, что его представители не будут сидеть за одним столом с российской делегацией", – сообщил Гатилов.

В итоге обе страны разругались на заседании ООН. Пресс-секретарь Швейцарии Черезетти утверждает, что информация Гатилова не соответствует действительности. Якобы они выступали за внесение правок в документ, но российская сторона отвергла все предложения. Угроз о выходе из состава рабочей группы с их стороны не было.

Представитель России заявляет, что это – ложь, и проблемы начали возникать, когда к ним присоединилась Швейцария. Он утверждает, что антироссийская политика страны уже оказывает неприятное влияние на международные мероприятия, сообщает RT.

К примеру, появилось новое требование для допуска россиян на различные встречи за пределами России – теперь им требуется специальное приглашение секретариата, указывает Радио 1.

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