Один красноречивый жест Китая по приезду Путина вызвал ревность у американцев

В США следят за каждым шагом Пекина и Москвы

Накануне, 17 октября, российский лидер Владимир Путин прилетел в китайскую столицу с двухдневным визитом. Одна деталь торжественной церемонии встречи главнокомандующего России в Поднебесной вызвала зависть и ревность у американцев.



Так, в прессе с недовольством обсуждают подготовку китайской стороны к приезду Владимира Владимировича, отмечает информационный ресурс URA.RU. Американских журналистов очень расстроило, что китайская сторона подготовила для нашего президента праздничную красную ковровую дорожку.



Усилил ревность американцев тот факт, что такие почести не были оказаны их госсекретарю Энтони Блинкену, который побывал в Поднебесной летом этого года, поясняет телеканал "360". Столь многозначительный жест со стороны Китая очень не понравился представителям американской прессы.



Более того, авторы статьи в издании Newsweek подчеркнули, что в целом встреча Блинкена имела "сдержанный характер", передает телеканал RT. Такой подход на фоне праздничного приема главы России выглядят весьма красноречиво. Более того, американцы утверждают, что в китайской культуре сдержанная встреча трактуется как "преднамеренное унижение".



К слову, ранее громкое заявление о нашем президенте сделали представители палестинского движения ХАМАС.

