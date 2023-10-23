Париж обвинил Россию в "обострении психоза" из-за клопов

Париж обвинил Россию в "обострении психоза" из-за клопов
Фото: www.unsplash.com
Наша страна снова оказалась крайней

Западное сообщество не дремлет и регулярно предоставляет информационному пространству новые поводы для кривотолков. Так, сейчас в прессе активно обсуждают "вину" России за то, что Франция превратилась в клоповник.

Как известно, в последнее время в социальных сетях распространяется огромное количество видеороликов, на которых сами французы жалуются из-за нашествия клопов: насекомых видят в наземном транспорте, самолетах и других общественных местах. Однако виноватой оказалась Россия.

Сообщается, что французская разведка считает: российские журналисты приложили руку к распространению ужасающих данных по поводу нашествия клопов. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В Париже считают, что "обострение психоза" местных жителей во многом связано с тем, что к деликатной теме было привлечено большое внимание российских СМИ, которые не стеснялись публиковать вызывающие отвращение видеоролики. Впрочем, никаких доказательств злого умысла Москвы в "деле французских клопов" нет, подчеркивает информационный ресурс URA.RU.

Издание "Радио 1" добавляет, что, по информации западных журналистов, разведчики Франции всерьез рассматривают роль нашей страны в распространении сведений о нашествии клопов на Пятую республику.

К слову, ранее ужасом из-за клопов и тараканов во Франции поделился король российского гламура Сергей Зверев.

Источник: BFM TV ✓ Надежный источник

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