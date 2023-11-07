В Европе резко отреагировали на решение Путина о военном положении

В ЕС напомнили, что Москва еще остается участником многих международно-правовых договоров

Евросоюз принял к сведению решение Владимира Путина, ранее подписавшего закон об отмене информирования генсекретаря Совета Европы о введении военного положения. Соответствующее заявление сделал представитель евродипломатии Петер Стано.

Стано при этом указал, что Российская Федерация до сих пор связана действующими международными правовыми договорами с Западом.

Однако, подчеркнул Стано, РФ до сих пор сохраняет свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах, а также в иных договорах, в которых выступает в качестве участника, уточняет телеканал "360".

Согласно приведенным данным, ранее российский лидер подписал закон, в соответствии с которым Москва сбрасывает с себя необходимость в уведомлении генсека СЕ о введении, либо прекращении в России действия военного и чрезвычайного положения. Ранее в рамках законодательства Москва обязывалась уведомлять об этом генерального секретаря Совета, а также генсека ООН.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" отмечает, что Британия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявив, что таким образом ответила на действия Москвы, которая ранее также вышла из указанного соглашения. Участниками подписанного 33 года назад соглашения выступали три десятка государств.