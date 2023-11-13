Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине

Во Франции сделали шокирующее заявление о Путине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Европе внимательно следят за действиями Москвы

Обострение ситуации на международной арене стало очевидным фактом для всех. Такое положение дел может привести к самым плачевным последствиям. Впрочем, например, во Франции, считают, что события развиваются благоприятным для нашей страны образом.

Так, по мнению известного французского специалиста по геополитике Кароль Гримо-Потте, на руку нашей стране играет уже ставший абсолютно очевидным провал контрнаступления Вооруженных сил Незалежной, а также обострение конфликта на Ближнем Востоке, передает информационный ресурс "Радио 1".

Кроме того, как добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня", по мнению французского аналитика, достижениям интересов Москвы способствует не только развернувшаяся между Израилем и палестинским народом война, но и внутриполитические проблемы в Соединенном Штатах Америки. Впрочем, сама Москва не раз подчеркивала, что выступает за скорейшее достижение мира на Ближнем Востоке.

В целом, эксперт уверен, что с самого начала время играло в пользу нашего президента Владимира Путина. Такое шокирующее заявление специалист сделал на страницах авторитетного издания La Dépêche, сообщает телеканал "360". Эксперт полагает, что Москве удалось провернуть очень тонкую игру.

Напомним, ранее стало известно, что Россия готовится выпускать мощное крылатое супероружие.

Источник: La Dépêche ✓ Надежный источник
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