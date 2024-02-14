В Совбезе назвали одно условие начала "случайной" ядерной войны

Ситуация на международной арене продолжает обостряться

Разговоры о том, что мир оказался на пороге нового глобального конфликта, звучат все громче. В западном информационном пространстве активно разминается тема полномасштабной ядерной войны. В российском Совбезе поделились своим видением ситуации и назвали одну причину возможного начала "случайной" ядерной войны.



Свое мнение по этому поводу озвучил замглавы Совбеза России Михаил Попов. Высокопоставленный представитель властей подчеркнул, что этот вопрос становится все более актуальным. При этом госслужащий особо отметил, что подобное катастрофическое развитие событий возможно только по вине Соединенных Штатов Америки.



Попов отметил, что причиной такого шага может стать деменция нынешнего лидера страны Джо Байдена. Плачевное состояние здоровья политика вызывает серьезные опасения. Не исключено, что пожилой президент может "случайно" начать ядерный коллапс, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Как напомнил замсекретаря СБ РФ, Байден – единственный человек в США, кто может отдать приказ о ядерном ударе.



К слову, ранее в Польше призвали готовиться к войне с Россией. Антироссийские настроения в мировом пространстве усиливаются с каждым днем. Глава польского Минобороны считает, что отношения между Москвой и Варшавой могут обостриться до опасной степени.

