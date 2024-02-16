ArsTechnica: Россия запустила секретный спутник "Космос-2575"

В США заподозрили Россию в запуске оружия против спутников
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/globallookpress.com
Американцы указали на интересное совпадение

На прошлой неделе ВКС России запустили ракету "Союз-2.1в" с космодрома в Плесецке. Вместе с ней в космос отправился космический аппарат "Космос-2575", официальное назначение которого не раскрывается. В США подозревают, что он может оказаться специальным оружием против спутников.

Американское издание ArsTechnica указало, что у аппарата аналогичные время запуска и орбитальная плоскость с запущенным ранее "Космосом-2574". Это может говорить об общей миссии устройств, считает аналитик Анатолий Зак.

По информации издания, Россия проводит испытания систем сближения, операций сближения и противоспутниковых устройств. Теперь американские специалисты будут внимательно следить за тем, как будут вести себя оба аппарата в космическом пространстве и сблизятся ли они друг с другом.

"Если они это сделают, они смогут продолжить демонстрацию технологий противоспутниковой системы", – указано в статье.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что якобы Россия начала использовать на Украине спутниковую систему связи Starlink. Илон Маск, как и Кремль, заявили, что прямых продаж устройства российской стороне не производилось.

Источник: ArsTechnica

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