Каждый шаг нашего президента сильно интересует Запад

Сегодня западные политики и представители экспертного сообщества с огромным вниманием наблюдают за тем, что происходит в нашей стране. К удивительному выводу по поводу российского лидера Владимира Путина пришел известный эксперт в статье для американского издания Foreign Policy.



Профессор Си Раджа уверен, что наш президент сумел выгодно использовать хаос, охвативший западные страны. Как известно, из-за санкционной войны серьезно пострадала Европа, а Соединенные Штаты разрывает внутренняя борьба, связанная с предстоящими выборами президента. Кроме того, серьезные распри начались между США и их союзниками.



Опытный эксперт уверен, что все это позволило Владимиру Путину укрепить свои позиции на международной арене. Также профессор отметил, что на руку Москве сыграло отсутствие успехов Вооруженных сил Незалежной на фронте. По мнению Раджа в то время, когда коллективный Запад теряет свои позиции, Москва только наращивает амбиции и уверенно идет вперед, а российский народ демонстрирует единство.



К слову , ранее стало известно, что глава нашей страны Владимир Путин преподнес неожиданный подарок лидеру Северной Кореи. Центральное Северокорейское телеграфное агентство заявило, что это знак дружбы между странами. Две страны продолжают придерживаться курса на сближение.

