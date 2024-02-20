Путин сделал лидеру Северной Кореи неожиданный подарок

Центральное Северокорейское телеграфное агентство заявило, что это знак дружбы между странами

Глава КНДР Ким Чен Ын получил от президента России неожиданный подарок. Если верить информации ЦТАК, то Владимир Путин преподнес лидеру Северной Кореи автомобиль, произведенный в России.

Подарок был доставлен в страну получателя 18 февраля. О какой именно машине идет речь, не сообщается, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако осенью, когда Ким Чен Ын совершил визит в Приморье, президент России продемонстрировал гостю лимузин Aurus, который выпускают в Татарстане.

Как заявила сестра лидера партии Ким Е Чжон, этот подарок свидетельствует о добрых дружеских отношениях между странами, цитирует ее телеканал "360". В Кремле эту информацию пока никак не комментировали.

Напомним, Ким Чен Ын посетил Россию в прошлом году. Тогда после переговоров на космодроме Восточный лидеры двух стран подарили друг другу карабины, которые произведены в их странах. Также Владимир Путин вручил гостю перчатку от скафандра, которая успела несколько раз побывать в космосе.

В рамках дружеского визита глава партии КНДР получил подарки от Министерства обороны России и от командования дальней авиацией Военно-космических сил нашей страны. Ким Чен Ын вручил презенты Тихоокеанскому флоту, сообщает "Радио 1". Впрочем, какие именно дары преподнесли друг другу стороны, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Северная Корея готовится принять российских туристов.