Глава государства раскрыл, что нужно стране для еще большего развития

Россия переживает сегодня качественные изменения в сфере безопасности, суверенитета в экономической отрасли – и за счет собственных достижений становится еще увереннее в себе. Сейчас – ее время, считает российский лидер Владимир Путин, говоря об изменениях, происходящих в стране и мире в целом.

Глава государства указал, что постоянно путешествует по странам и отдает себе отчет в подготовке подобных встреч с людьми административными службами. Однако даже при таких условиях население, тем не менее, озвучивает свои мысли и обсуждает наболевшие проблемы, отмечает телеканал "360". И обсуждение проблем позволяет реализовывать необходимые идеи.

Современная Россия, отметил президент, особенно нуждается в сильных идеях. Перед страной стоят задачи, касающиеся ее собственного развития.

Как указал Путин, в стране становится все больше возможностей для развития современных технологий. А значит, Россия должна и будет продолжать свое движение в указанном направлении – в том числе и в сфере безопасности, под которой, подчеркнул президент, следует понимать не только боевые действия.

Ранее Foreign Policy заявил, что Путин смог извлечь выгоду из хаоса, поглотившего политический истеблишмент коллективного Запада. Россия увидела преимущество в грызне внутри Североатлантического альянса и за счет слабости соседей укрепила собственные позиции.