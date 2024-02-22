Кремль отреагировал на хамскую фразу Байдена про Путина

Москва дала Вашингтону один тактичный совет

Выбранный для публичных заявлений тон президента Америки является позорным для Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отреагировав на скандальные слова главы Белого дома.

Ранее Байден причислил Владимира Путина к "сумасшедшим сукиным детям", уточнив, что Москва якобы угрожает ядерным конфликтом Соединенным Штатам. В Кремле позднее ответили, реагируя на скандальную фразу Байдена, что подобными эпитетами едва ли можно задеть российского лидера, отмечает телеканал "360".

Однако, отметил Песков в комментариях для Павла Зарубина, произошедшее является позорным явлением для самой Америки. Впрочем, и тут нечему удивляться, учитывая, что Байден изображает "голливудского ковбоя", играя в популизм. Правда, реализовать такой образ в глазах избирателей действующему американскому лидеру не под силу по ряду целых причин.

Песков посоветовал американским коллегам поработать над подборкой подобных изречений со стороны Путина, чтобы убедиться в профессионализме и тактичности главы РФ, который никогда не опускается до подобной риторики.

Ну а Дмитрий Медведев обратил внимание на более подробное заявление Байдена, который заявил, что климатические изменения угрожают планете куда острее, в отличие от конфликта с применением ядерных боеголовок. Зампред Совбеза назвал президента Америки "бесполезным стариком".