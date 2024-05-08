РИА: Россия начала ядерные учения в ответ на угрозы Запада

Названа главная причина начала ядерных учений армии России
Фото: АГН "Москва"
Москва отреагировала на заявления западных политиков

Отряды ЮВО, авиация и ВМФ по поручению Владимира Путина начали подготовку к учениям по задействованию нестратегического ядерного оружия. Подобное решение многие аналитики считают сигналом Москвы в адрес НАТО, которая грозит последствиями в случае прямого вмешательства военных в конфликт на Украине. Журналисты РИА "Новости" объяснили, почему российская сторона пошла на подобный шаг.

Ядерные учения начали вскоре после высказываний западных политиков. Глава британского МИД заявил о праве Киева наносить удары по России их снарядами, президент Франции продолжает рассуждать об отправке войск на Украину, а американский конгрессмен объвил о вмешательстве США в конфликт в случае проигрыша украинской стороны.

"Учения нестратегических ядерных сил – демонстрация того, что произойдет с военнослужащими НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией", – объясняеттся в статье.

Подобное оружие не попадает под действие договра СНВ, поэтому Россия не должна отчитываться о нем перед партнерами. На Западе не имеют представления, сколько тактического ядерного вооружения находится на засекреченных военных складах. И это их пугает, подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что Россия разбомбила украинский аэродром перед отправкой туда иностранных истребителей F-16.

Источник: РИА "Новости"

В США раскрыли, какой удар Москва готовит НАТО на Украине

Киевский режим – далеко не единственная цель российских бойцов

Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент

Случившееся попало на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей