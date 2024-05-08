РИА: Россия начала ядерные учения в ответ на угрозы Запада

Москва отреагировала на заявления западных политиков

Отряды ЮВО, авиация и ВМФ по поручению Владимира Путина начали подготовку к учениям по задействованию нестратегического ядерного оружия. Подобное решение многие аналитики считают сигналом Москвы в адрес НАТО, которая грозит последствиями в случае прямого вмешательства военных в конфликт на Украине. Журналисты РИА "Новости" объяснили, почему российская сторона пошла на подобный шаг.

Ядерные учения начали вскоре после высказываний западных политиков. Глава британского МИД заявил о праве Киева наносить удары по России их снарядами, президент Франции продолжает рассуждать об отправке войск на Украину, а американский конгрессмен объвил о вмешательстве США в конфликт в случае проигрыша украинской стороны.

"Учения нестратегических ядерных сил – демонстрация того, что произойдет с военнослужащими НАТО, если они вступят в боевые действия с Россией", – объясняеттся в статье.

Подобное оружие не попадает под действие договра СНВ, поэтому Россия не должна отчитываться о нем перед партнерами. На Западе не имеют представления, сколько тактического ядерного вооружения находится на засекреченных военных складах. И это их пугает, подытожили журналисты.

Ранее стало известно, что Россия разбомбила украинский аэродром перед отправкой туда иностранных истребителей F-16.