США заподозрили Россию в запуске оружия против спутников

На прошлой неделе с космодрома "Плесецк" стартовала российская ракета "Союз", которая несла порядка девяти спутников. Один из них, вероятно, является оружием, способным анализировать и атаковать другие космические объекты, считают в Космическом командовании США.

Речь идет о спутнике под названием "Космос-2576". Американцы утверждают, что знали о планах Москвы и предупредили о них своих союзников заранее. При этом Россия удивила их тем, что организовала совместный запуск военных и гражданских аппаратов – подобного они до этого не наблюдали.

Спутник, по преположению США, был запущен для наблюдения за правительственным USA 314, который курсирует на той же орбите с более низкой скоростью. По словам аналитиков, российский "Космос" скоро сблизится с американским устройством для более детального сбора разведданных.

Также американцы утверждают, что российская сторона запустила по меньшей мере один спутник, связанный с программой ядерного космического оружия.



До этого в Вашингтоне заявляли, что якобы Россия запустила в космос противоспутниковое оружие. Такие заявления были озвучены на фоне дебатов о необходимости принятия резолюции, запрещающих размещение любых вооружений в космическом пространстве.

Подобные обвинения звучат на фоне новостей, что в день наступления российских войск на Харьковскую область ВСУ массово потеряли доступ к терминалам Starlink.