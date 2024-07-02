ООН обвинила Россию в создании помех спутниковым системам ЕС

В ООН заявили об ударе России по спутникам ЕС
Фото: unsplash.com
Жалобы Москвы на аналогичные проблемы остались без ответа

Российские наземные станции в районе Москвы, Калининграда и Павловки регулярно провоцируют сбои в работе европейских спутников. С таким заявлением выступили в Международном союзе электросвязи ООН. 

По словам специалистов, они провели несколько исследований и пришли к одному выводу, что Россия намеренно создает помехи в работе космических аппаратов. Это подтвердили два разных спутниковых оператора.

В комитете полагают, что российская аппаратура нанесла радиоудары по спутниковым сетям Франции и Швеции. Представители ООН обратились к России с требованием немедленно прекратить все действия, направленные на создание вредоносных помех. Орган также созвал встречу между затронутыми странами и российскими представителями для урегулирования подобных случаев и предотвращения их повторения.

Россия до этого также жаловалась на помехи в работе спутников, в которых обвинила страны НАТО. Однако на заседании МСЭ на прошлой неделе этот вопрос не рассматривался. Почему – неизвестно.

Международный союз электросвязи ООН, в состав которого входят 193 государства-члена, отвечает за регулирование и координацию глобальной спутниковой системы. Его устав обязывает его отвечать за усилия по устранению вредных помех. 

Ранее СМИ сообщили о массовом выходе спутников Starlink из строя.

Источник: Reuters

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