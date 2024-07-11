На Западе расшифровали слова представителя Кремля

Новый британский премьер Кир Стармер недавно заявил, что решения об использовании поставляемых Великобританией ракет большой дальности Storm Shadow должны принимать украинские вооруженные силы. На это Москва послала грозное предупреждение политику, пишет Daily Mail.

Российская сторона заявила, что если Лондон позволит Киеву наносить удары по России своим оружием, то на это неминуемо последует закономерный ответ. В Кремле подчеркнули, что разрешение атаковать российские территории британским оружием является "абсолютно безответственным шагом к эскалации напряженности".

На фоне угроз британцы намерены поднять свою военную отрасль на более высокий уровень, поскольку до этого она подвергалась опустошению и недофинансированию, что привело к снижению ее возможностей. Из-за этого военные чиновники начали оказывать сильное давление на Стармера, пытаясь добиться увеличения финансирования оборонного сектора.

При этом нового премьера также обвиняют в отсутствии подготовки к вопросам распределения бюджета страны. Критики утверждают, что лейбористы, прежде чем прийти к власти, не оценили, какие сферы больше всего нуждаются в дотациях.

"Это неправда... Вы знаете, что в оппозиции вы не получите доступа к секретным брифингам, разведданным, которые потребуются для определения того, какими должны быть форма и размер наших вооруженных сил", – отвечает на претензии Стармер.

Ранее экс-премьер Британии Риши Сунак заявил, что проигрыш на выборах является исключительно его виной.