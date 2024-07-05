Риши Сунак объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании

Партия тори показала худший результат за всю свою историю

По итогам парламентских выборов в Великобритании победу одежрала Лейбористская партия. Лидер консерваторов Риши Сунак объявил, что уйдет в отставку по итогам голосования.

Пока еще действующий британский премьер утверждает, что уже позвонил своему сопернику Киру Стармеру и поздравил его с результатами голосования.

"Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы", – заявил Сунак в эфире британского ТВ.

После подсчета более 80% бюллетеней лейбористы получили 368 парламентских мандата – для достижения парламентского большинства им необходимо набрать минимум 326 мест. На втором месте тори, у которых 90 мандатов.

Официальные итоги выборов в Британии объявят позже. За это время Риши Сунак должен лично сообщить королю Карлу III о своей отставке, а также сделать публичное заявление. После этого новый премьер обратится к монарху с просьбой сформировать новое правительство.

Кир Стармер ранее занимал должность генпрокурора Англии. Партию лейбористов он возглавляет последние четыре года. Приоритетами его политики являются отношения с Европой, климат, контакты с глобальным Югом. При этом есть высокая вероятность, что премьер может не сойтись во взглядах с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах.