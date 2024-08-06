NYT: Иран запросил у России передовые системы ПВО

Иран обратился к России с просьбой о помощи
Кадр видео ТАСС
Страна готовится нанести масштабный удар по противнику

Во время недавнего визита Сергея Шойгу Иран запросил у России военной помощи. Страна нуждается в поставках передовых систем ПВО на фоне подготовки к ответу Израилю на смерть высокопоставленного представителя ХАМАС Хании. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на иранские СМИ и источники.

По словам анонимов, Иран сделал официальный запрос на поставки систем ПВО, а Россия уже отправила первую партию радаров и оборудования для противовоздушных систем обороны. Ожидается, что оно будет задействовано в рамках полномасштабной ответной атаки на Израиль.

Аналитики отмечают, что вопрос поставки вооружений Ирану является для российской стороны довольно сложным. В Москве есть также тесные культурные связи с Тель-Авивом, поэтому власти прорабатывают, как можно успокоить Тегеран и не допустить разрыва отношений с израильтянами.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю после смерти Хании от ракетной атаки. Вскоре после этого в страну прибыл бывший министр обороны России Шойгу, заявив о полномасштабном военном сотрудничестве между странами.

Политолог Сергей Марков полагает, что всего у Шойгу было три возможных причины для визита в Иран. 

Источник: The New York Times

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