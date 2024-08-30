Подобное в стране зафиксировали впервые за долгое время

Принятие грузинского закона об иноагентах стало идеологической победой России. Такое заявление сделал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Инициатива вызвала недовольство народа и стран Запада, поскольку подобная мера шла в разрез с предстоящим членством республики в ЕС. Однако, несмотря на угрозы Брюсселя, в Тбилиси не стали отказываться от принятия закона. В результате это привело к введению санкций против страны и приостановке ее интеграции в Евросоюз.

"Для России в идеологическом плане это огромная, огромная победа", – уверен бывший грузинский президент.

Маргвелашвили утверждает, что довольно часто грузинские власти сталкивались с внутренними противоречиями и разногласиями, но всегда их при этом объединяли прозападные настроения. Для страны это стало первым случаем, когда ориентация была изменена в сторону России.



Правящей партии республики заявили, что Грузия отдалилась от Запада, поскольку с ее помощью ЕС и США хотели открыть второй фронт против России и использовать как "пушечное мясо". При этом там подчеркнули, что до этого западные страны не оказывали им никакой помощи в военных конфликтах.