Байден поднял с пола медаль и облизнул: реакция американцев

Президент снова публично оконфузился

Американский президент Джо Байден шокировал народ своей очередной выходкой. Лидер США во время вручения государственных наград в Пенсильвании никак не мог надеть медаль на награждаемую, но это было не самое неприятное.

В один момент, когда лидер не справлялся с замком, медаль попросту выскочила у него из рук. Тогда он наклонился, поднял ее и попытался снова прикрепить памятный предмет на грудь женщине. Сделать это у него с помощью рук никак не получалось, поэтому он засунул застежку в рот и попытался открыть ее зубами, попутно облизав медаль. Кадры инцидента опубликовали в СМИ.

Многих американцев шокировал омерзительный поступок Байдена на сцене. В комментариях к видео они высмеяли его поведение и состояние.

"Бедняга похож на старика, который выпил не из той чашки в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход"",

"Он уже проснулся или еще спит?",

"Какая гадость, вы видели лицо женщины, когда он засунул в рот ее медаль?" – пишут люди.

Ранее в Германии заявили, что после выборов Байдена и Харрис ждет арест.