Глава ЕК фон дер Ляйнен спасла человека во время полета

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен во время полета на рейсе LX780 Swiss Air из Цюриха спасла человека. ЧП произошло в среду, 20 ноября – о нем сообщили очевидцы, которые летели с политиком на одном самолете.
Источники утверждают, что фон дер Ляйнен вызвали по громкой связи, когда одному из пассажиров стало плохо. Известно, что она обладает докторской степенью по медицине, которую изучала в Ганноверской медицинской школе, поэтому отозвалась на призыв.
Сообщается, что политик оказывала человеку необходимую помощь до тех пор, пока борт экстренно не приземлился в Брюсселе. Там контроль за состоянием пациента взяли на себя врачи, а глава ЕК уехала прямо со взлетной полосы на черном "Мерседесе".
"Сегодня мы возвращались из Рио в Брюссель, когда другому пассажиру во время полета потребовалась медицинская помощь", – подтвердили инцидент в пресс-службе ЕС.
Утверждается, что это не первый подобный случай, когда фон дер Ляйнен оказывала первую помощь пассажиру в самолете.
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