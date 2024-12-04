Журналист Головнин: объявление импичмента Юн Сок Елю связано с его женой

Лидер так и не смог заблокировать деятельность правительства

Объявление военного положения в Южной Корее стало крайне неожиданным. Сообщалось, что на такое решение президент страны Юн Сок Ель принял из-за риска объявления импичмента, однако с чем это было связано – подробностей особо не было.

После его прихода к власти обстановка на полуострове сильно усугубилась. Серьезно возросла угроза нового противостояния с КНДР, а все контакты с Пхеньяном, которые ранее поддерживались, сошли на нет. Однако это стало лишь общим фоном, который предшествовал скандалу. Как сообщил журналист Василий Головнин, основной проблемой, возможно, стала деятельность супруги южнокорейского президента Ким Гон Хи.

"Поговаривают, что она могла быть одной из причин опрометчивого, как теперь выяснилось, решения о введении в стране военного положения. Дело в том, что оппозиция в парламенте очень настаивала на расследовании обвинений в коррупции в адрес этой эффектной женщины", – пишет он.

По его словам, жену главы Южной Кореи подозревают в получении взятки в виде дорогой сумки Dior, а также махинациях с акциями. В стране она вызывает невероятное раздражение из-за своих дорогих нарядов и прочих излишеств. По одной из версий, оппозиция хотела инициировать в ее отношении уголовное разбирательство, что и подтолкнуло Юн Сок Еля совершить необдуманную попытку заблокировать деятельность парламента.

При этом лидер, ранее объявляя о своем решении, заявлял об опасности для Южной Кореи и ее либерального конституционного строя, в котором винил просеверокорейские силы.