Южная Корея ввела военное положение

Ситуация на международной арене снова обострилась

Сегодня, 3 декабря, южнокорейский лидер Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Такую информацию публикует местное издание "Рёнхап". По предоставленным данным, решение было принято на экстренном совещании, которое президент провел в своем офисе в ночное время.

Политик объяснил свои действия угрозой паралича государственной власти, возникшей в связи с попытками начать против него процедуру импичмента. Глава государства заявил, что введение военного положения направлено на "восстановление либерального конституционного строя" и борьбу с некими "просеверокорейскими силами", которые, по его мнению, представляют опасность для страны.

После объявления военного положения главное оборонное ведомство этой республики отдало приказ командующим всех видов войск усилить боеготовность. Военные подразделения приведены в повышенную готовность для обеспечения безопасности в стране.

Это решение президента вызвало бурную реакцию как внутри страны, так и за ее пределами. Обстановка в республике резко накалилась. Мировое сообщество следит за развитием событий в Южной Корее, где политический кризис стремительно обостряется.

Напомним, ранее было объявлено о запуске процессов по смене власти на Украине.