Глава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин

Глава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин
Анналена Бербок. Фото: Steffen Prößdorf / wikimedia.org
В детском возрасте она пережила потрясение

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок вспомнила, как в детском возрасте подверглась сексуальному домогательству со стороны неизвестного пожилого мужчины. Случай произошел с ней в автобусе, когда она возвращалась из школы домой.

По ее словам, тогда один из пассажиров неожиданно положил ей свою руку на коленку. Случившееся буквально вогнало ее в состояние страха, из-за чего ей пришлось ехать пять остановок в таком положении, прежде чем набраться смелости и встать. Политик уверяет, что подобных случаев в ее жизни было много.

Тем не менее, Бербок не стала идти в политику в надежде изменить ситуацию и бороться за права женщин.

"К сожалению, некоторые вещи остаются неизменными на протяжении 30 лет. Это то, что я просто более ясно усвоила про политику", – сказала она в интервью.

Ранее Бербок допустила отправку солдат на Украину для обеспечения мира.

Источник: Focus

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