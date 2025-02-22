Глава МИД Германии заявила о сексуальных домогательствах мужчин

В детском возрасте она пережила потрясение

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок вспомнила, как в детском возрасте подверглась сексуальному домогательству со стороны неизвестного пожилого мужчины. Случай произошел с ней в автобусе, когда она возвращалась из школы домой.

По ее словам, тогда один из пассажиров неожиданно положил ей свою руку на коленку. Случившееся буквально вогнало ее в состояние страха, из-за чего ей пришлось ехать пять остановок в таком положении, прежде чем набраться смелости и встать. Политик уверяет, что подобных случаев в ее жизни было много.

Тем не менее, Бербок не стала идти в политику в надежде изменить ситуацию и бороться за права женщин.

"К сожалению, некоторые вещи остаются неизменными на протяжении 30 лет. Это то, что я просто более ясно усвоила про политику", – сказала она в интервью.

Ранее Бербок допустила отправку солдат на Украину для обеспечения мира.